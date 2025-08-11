 Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США | 1news.az | Новости
Политика

Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США

First News Media19:45 - Сегодня
Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном по телефону детали контактов лидеров Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД России.

По информации ведомства, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.

Лавров в ходе беседы подчеркнул важность устойчивого мира Еревана и Баку "в русле трехсторонних договоренностей".

"Москва и далее готова содействовать комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также министры обсудили ряд актуальных вопросов российско-армянской повестки дня.

