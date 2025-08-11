Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас

11 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности передала свои поздравления в связи с подписанием Совместной декларации по итогам Саммита лидеров Азербайджана, Соединенных Штатов Америки и Армении, парафированием мирного соглашения, принятием совместного призыва о ликвидации Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также другими договоренностями, достигнутыми в ходе встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне.

Было подчеркнуто, что эти договоренности имеют большое значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Кая Каллас заявила, что ЕС всегда готов поддерживать продвижение мирного процесса.

В ходе телефонного разговора стороны также провели обмен мнениями по вопросам, связанным с отношениями Азербайджан – ЕС и их перспективами, региональной и международной безопасностью.