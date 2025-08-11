В районах Азербайджана зафиксированы осадки и сильный ветер

По состоянию на утро 11 августа в некоторых районах Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В ряде районов дожди носят ливневый характер, местами отмечается гроза.

Количество выпавших осадков составило: 21 мм в Балакяне, 13 мм в Гусаре (Лаза), 10 мм в Губе, 9 мм в Халтане, 8 мм в Лянкяране, 5 мм в Нафталане, 4 мм в Евлахе, 3 мм в Шабране, 1 мм в Лерике, Астаре, Билясуваре, Алтыагаче, Габале, Гахе (Сарыбаш), Агстафе, Шамахе, Гобустане, Дашкесане, Гедабее, Барде, Тертере, Мингячевире, Имишли, Кюрдамире, Геранбое, Ширване, Сабирабаде, Исмаиллы, Гёйчае, Хачмазе, Кяльбаджаре, Шахдаге, а также в Баку и на Абшеронском полуострове.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра порой достигает 20 м/с в Нефтчале, 19 м/с в Джульфе и 18 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове.