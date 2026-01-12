Курс иранского риала побил новый антирекорд

Валюта Ирана обновила исторический минимум на фоне продолжающихся с конца декабря протестов в стране.

Как передает Bonbast.com, курс пары USD/IRR на международном рынке Forex на торгах в понедельник, 12 января, достиг отметки 994 055 иранских риалов за доллар.



На пике 9 января доллар поднимался до 1 000 260 риалов. На конец 2025 года его курс составлял 42 050 иранских риалов за доллар. Таким образом, в этом году доллар на рынке Forex подорожал по отношению к иранскому риалу на 2278,74%.

По данным сайта, отображающего валютные курсы в обменниках на черном рынке Ирана, 6 января курс риала падал до 1,4825 млн иранских риалов за доллар. При этом 31 декабря 2025 года доллар оценивался в 1,35 млн риалов, а в середине ноября, до начала масштабных волнений в Иране, доллар в обменниках стоил по 1,12 млн риалов. В понедельник, 12 января, курс составлял 1,4435 млн риалов за доллар.



Протесты в Иране, стартовавшие в конце декабря, начались на фоне глубокого экономического кризиса в Исламской республике. К концу года инфляция в стране достигла 42,2% годовых, а национальная валюта ослабла к доллару до рекордно низкого уровня. Демонстрации и попытка их силового разгона привели к погибшим со стороны полиции и протестующих.