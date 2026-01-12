 Покоривший вершины Азербайджана альпинист стал мировым рекордсменом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Покоривший вершины Азербайджана альпинист стал мировым рекордсменом

First News Media21:00 - Сегодня
Покоривший вершины Азербайджана альпинист стал мировым рекордсменом

Турецкий альпинист Левент Коч стал спортсменом, который за последние три года покорил наибольшее количество вершин мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 46-летний спортсмен покорил в 2023 году 81 вершину, 2024-м - 101 и в прошлом году - 70 вершин, сохранив первенство в мировом рейтинге три года подряд.

Он также запомнился своими экспедициями на вершины Азербайджана. За это время Коч покорил вершину Шахдаг, расположенную в нашей стране. Альпинист также совершил восхождение на гору Хачадаг в Нахчыванской Автономной Республике. Он отметил, что также организовывал экспедиции в такие высокие горы, как Казбек в Грузии и Демавенд в Иране.

«Горы Азербайджана представляют важное значение для меня. Восхождение на вершины Шахдаг и Хачадаг стало для меня особенным опытом», - сказал Коч.

Отметим, что Левент Коч также покорил высочайшие вершины Турции: горы Агры, Сюпхан и Джило. В Аладагларе он за год покорил 80-90 вершин. В 2024 году он установил личный рекорд, покорив 101 вершину.

Поделиться:
276

Актуально

В мире

СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 572 человек

Армения

Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

В мире

Сомали расторг все соглашения с ОАЭ - СМИ

Xроника

Утверждена госпрограмма развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.

Общество

Покоривший вершины Азербайджана альпинист стал мировым рекордсменом

Фуад Гахраманлы вызван в СГБ по делу Рамиза Мехтиева

Будет создана Государственная детская хоровая капелла

Изменены таможенные сборы на некоторую продукцию

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

До 17° тепла - синоптики рассказали о погоде в воскресенье

В школах Азербайджана пять дней не будет занятий

Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ

Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение социальной реабилитации - ФОТО

Последние новости

Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

Сегодня, 22:40

Посольство РФ в Армении: Обеспокоенности Еревана по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России

Сегодня, 22:20

«Реал» уволил Хаби Алонсо: Названо имя нового главного тренера

Сегодня, 21:55

Курс иранского риала побил новый антирекорд

Сегодня, 21:41

Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

Сегодня, 21:20

Покоривший вершины Азербайджана альпинист стал мировым рекордсменом

Сегодня, 21:00

Фуад Гахраманлы вызван в СГБ по делу Рамиза Мехтиева

Сегодня, 20:41

Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

Сегодня, 20:21

СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 572 человек

Сегодня, 20:05

Сомали расторг все соглашения с ОАЭ - СМИ

Сегодня, 20:00

Байден сменил номер телефона после одного звонка

Сегодня, 19:45

Будет создана Государственная детская хоровая капелла

Сегодня, 19:30

Уиткофф и Арагчи обсудили протесты в Иране - СМИ

Сегодня, 19:15

Изменены таможенные сборы на некоторую продукцию

Сегодня, 19:00

В кабинете директора гимназии обвалился потолок: Директор получил травму и штраф 1000 манатов

Сегодня, 18:45

Общественный совет при ANAMA предупреждает о сохраняющейся минной угрозе

Сегодня, 18:30

Азербайджанская молодёжь получит возможность обучаться в 231 ведущем университете мира

Сегодня, 18:15

Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

Сегодня, 18:05

Международный центр Низами Гянджеви совместно с Женевским офисом ООН проведет Совещание высокого уровня

Сегодня, 18:00

Экс-премьера Грузии Гарибашвили доставили в тюрьму - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43