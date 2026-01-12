Покоривший вершины Азербайджана альпинист стал мировым рекордсменом

Турецкий альпинист Левент Коч стал спортсменом, который за последние три года покорил наибольшее количество вершин мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 46-летний спортсмен покорил в 2023 году 81 вершину, 2024-м - 101 и в прошлом году - 70 вершин, сохранив первенство в мировом рейтинге три года подряд.

Он также запомнился своими экспедициями на вершины Азербайджана. За это время Коч покорил вершину Шахдаг, расположенную в нашей стране. Альпинист также совершил восхождение на гору Хачадаг в Нахчыванской Автономной Республике. Он отметил, что также организовывал экспедиции в такие высокие горы, как Казбек в Грузии и Демавенд в Иране.

«Горы Азербайджана представляют важное значение для меня. Восхождение на вершины Шахдаг и Хачадаг стало для меня особенным опытом», - сказал Коч.

Отметим, что Левент Коч также покорил высочайшие вершины Турции: горы Агры, Сюпхан и Джило. В Аладагларе он за год покорил 80-90 вершин. В 2024 году он установил личный рекорд, покорив 101 вершину.