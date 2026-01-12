Уиткофф и Арагчи обсудили протесты в Иране - СМИ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в минувшие выходные связался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по поводу продолжающихся в республике протестов.

Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника. По их данным, обсуждалась в том числе возможность провести личную встречу сторон в ближайшие дни.

Собеседники Axios предположили, что тем самым Иран пытается снизить напряженность в отношениях с США на фоне готовности Дональда Трампа поддержать иранских протестующих при помощи силы.

Неназванные американские чиновники отметили, что Стив Уиткофф и Аббас Арагчи начали обмениваться сообщениями еще во время переговоров США и Ирана по поводу ядерной сделки и не прекратили контакт даже после атак на иранские ядерные объекты американскими силами. «Канал связи между нашим министром иностранных дел Аббасом Арагчи и специальным посланником США открыт, и обмен сообщениями происходит по мере необходимости», - сказал журналистам пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

Крупнейшие с 2022 года протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Поводом стало падение курса иранского риала и последующая за этим инфляция, но, несмотря на отставку главы Центробанка, протестующие требуют смены правительства и возвращения монархии. Источники The New York Times сообщали, что США рассматривают варианты для поддержки иранских протестующих, среди которых - давление на иранские силы безопасности, которые были брошены на подавление протестов, а также удары по невоенным объектам в Тегеране.