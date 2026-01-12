«Реал» уволил Хаби Алонсо: Названо имя нового главного тренера

«Реал» принял решение уволить Хаби Алонсо с поста главного тренера.

Об этом в соцсетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо с пометкой «срочно».

Новость стала неожиданной: ранее испанские СМИ сообщали, что клуб пока не планирует расставаться с Алонсо.

В воскресенье «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счётом 2:3. В Ла Лиге мадридцы занимают второе место, отставая от «Барсы» на четыре очка.

Новым главным тренером стал Альваро Арбелоа, который уже несколько лет работает в системе «Реала».