«Реал» уволил Хаби Алонсо: Названо имя нового главного тренера
«Реал» принял решение уволить Хаби Алонсо с поста главного тренера.
Об этом в соцсетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо с пометкой «срочно».
Новость стала неожиданной: ранее испанские СМИ сообщали, что клуб пока не планирует расставаться с Алонсо.
В воскресенье «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счётом 2:3. В Ла Лиге мадридцы занимают второе место, отставая от «Барсы» на четыре очка.
Новым главным тренером стал Альваро Арбелоа, который уже несколько лет работает в системе «Реала».
