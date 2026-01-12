Изменены таможенные сборы на некоторую продукцию

Кабмин внес изменения в размеры таможенных сборов, установленных решением от 26 апреля 2016 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно новому документу, теперь таможенные сборы составляют 150 манатов за тонну прутков из железа или нелегированной стали (арматуры) и 100 манатов за тонну листового стекла, классифицируемого по различным номенклатурным кодам.

Решение вступает в силу с 2 января и будет действовать до 30 июня текущего года.