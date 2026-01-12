 Стало известно, в каком полуфинале Азербайджан выступит на «Евровидении 2026» - ФОТО | 1news.az | Новости
Стало известно, в каком полуфинале Азербайджан выступит на «Евровидении 2026» - ФОТО

Феликс Вишневецкий23:20 - 12 / 01 / 2026
Стало известно, в каком полуфинале Азербайджан выступит на «Евровидении 2026» - ФОТО

Сегодня стало известно, когда и в каком полуфинале будет выступать Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2026».

В Австрии, принимающей конкурс в этом году, состоялась жеребьевка, по результатам которой стало известно, что будущий представитель Азербайджана выступит в первой части второго конкурсного полуфинала.

Также во втором полуфинале выступят представители следующих стран - Армении, Болгарии, Чехии, Люксембурга, Румынии, Швейцарии, Албании, Австрии, Кипра, Дании, Латвии, Мальты, Норвегии и Украины.

Первый полуфинал «Евровидения 2026» состоится 12-го, второй - 14-го, а финал - 16-го мая.






