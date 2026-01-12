Фуад Гахраманлы вызван в СГБ по делу Рамиза Мехтиева

Заместитель председателя партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы также был вызван для дачи показаний по уголовному делу Рамиза Мехдиева, обвиняемого в особо тяжких преступлениях.

Как передает Qafqazinfo, об этом сообщил сам Ф.Гахраманл.

«Мне позвонили из Следственного управления Службы государственной безопасности (СГУ) и пригласили дать показания по делу Рамиза Мехдиева. Я сообщил, что в настоящее время нахожусь за пределами страны, но готов отвечать на вопросы по телефону».

Отметим, что бывший руководитель Администрации Президента Рамиз Мехдиев обвиняется в преступлениях, направленных на насильственное захватывание власти, а также в государственной измене. Р.Мехтиев в настоящее время находится под домашним арестом.