В кабинете директора гимназии обвалился потолок: Директор получил травму и штраф 1000 манатов

Директор Сумгайытской гимназии с профилем естественных наук Низами Ахмедов получил травмы в результате обрушения потолка в своём служебном кабинете.

Как сообщает Qaynarinfo, инцидент произошёл 3 ноября 2025 года в рабочем кабинете директора, расположенном на первом этаже гимназии.

Низами Ахмедов находился в помещении, когда потолок сорвался и обрушился на него. В результате директор школы получил серьёзные травмы головы, шеи и руки. Также пострадал находившийся в кабинете учитель физической культуры гимназии И.А.

Оба пострадавших были доставлены в больницу бригадой скорой медицинской помощи. В результате происшествия кабинету был причинён значительный материальный ущерб.

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения составила в отношении Низами Ахмедова протокол по статье 555.1 Кодекса об административных правонарушениях, в результате чего директор был оштрафован на 1000 манатов. Причиной стало непредставление руководством школы информации о случившемся в соответствующие органы.

Директор обратился в суд с требованием отменить протокол, составленный министерством. Он заявил, что о происшествии незамедлительно были уведомлены служба скорой медицинской помощи и Министерство внутренних дел. Соответствующим решением суда протокол, составленный в отношении директора, был отменён.