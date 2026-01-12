 Посольство РФ в Армении: Обеспокоенности Еревана по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России | 1news.az | Новости
Посольство РФ в Армении: Обеспокоенности Еревана по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России

First News Media22:20 - Сегодня
В посольстве России в Армении подтвердили вызов российского посла Сергей Копыркина в армянское внешнеполитическое ведомство и отметили, что доведут обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний, прозвучавших в эфире передачи «Соловьев Live», до МИД РФ.

В российском дипломатическом представительстве в Ереване сообщили ТАСС, что действительно посол России был вызван в МИД Армении, где ему была вручена нота протеста в связи с высказываниями российского ведущего Владимира Соловьева.

«Да, действительно, подтверждаем. Посол был вызван в МИД Армении. Ему была вручена нота протеста. Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России», - сообщили агентству в посольстве РФ в Армении.

Читайте по теме:

В Армении предложили лишить «маньяка Соловьёва» армянского ордена Почёта - «это наш позор»

