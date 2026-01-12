Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, выданных лицам, которые были уличены в нарушении американского законодательства на территории страны.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что из 100 тысяч — около 8 тысяч виз были студенческими, еще 2,5 тыс. спецвиз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью.

В ведомстве добавили, что подобные меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны.

«Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы обеспечить безопасность Америки», — добавили в Госдепе.