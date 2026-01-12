Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершающей стадии работы над документом о гарантиях безопасности США для Украины.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам заседания, на котором украинская переговорная группа представила подробный отчет о переговорах с американской стороной.

"Обсудили график на следующие две недели - по встречам, подготовке документов и возможному подписанию. Дал поручение финализировать и передать на рассмотрение на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", - написал он.

Он подчеркнул, что также были обсуждены документы, касающиеся восстановления и экономического развития Украины. Он поручил премьер-министру Юлии Свириденко, заместителю премьер-министра Тарасу Качке и министру экономики Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей в формате Украина - Европа - США.

Зеленский отметил, что были определены необходимые механизмы использования средств на восстановление, которые будут поступать от партнеров. Он также подчеркнул, что по итогам переговоров США и РФ ожидает четкого ответа о готовности Москвы прекратить войну на реальных условиях. По его словам, в обратном случае давление на Россию должно проджолжать усиливаться, в том числе за счет ограничений в отношении теневого флота и финансовых схем, позволяющих обходить санкции, с последующим максимальным ограничением экспортных доходов РФ.