 Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

First News Media20:21 - Сегодня
Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершающей стадии работы над документом о гарантиях безопасности США для Украины.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам заседания, на котором украинская переговорная группа представила подробный отчет о переговорах с американской стороной.

"Обсудили график на следующие две недели - по встречам, подготовке документов и возможному подписанию. Дал поручение финализировать и передать на рассмотрение на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", - написал он.

Он подчеркнул, что также были обсуждены документы, касающиеся восстановления и экономического развития Украины. Он поручил премьер-министру Юлии Свириденко, заместителю премьер-министра Тарасу Качке и министру экономики Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей в формате Украина - Европа - США.

Зеленский отметил, что были определены необходимые механизмы использования средств на восстановление, которые будут поступать от партнеров. Он также подчеркнул, что по итогам переговоров США и РФ ожидает четкого ответа о готовности Москвы прекратить войну на реальных условиях. По его словам, в обратном случае давление на Россию должно проджолжать усиливаться, в том числе за счет ограничений в отношении теневого флота и финансовых схем, позволяющих обходить санкции, с последующим максимальным ограничением экспортных доходов РФ.

Поделиться:
287

Актуально

В мире

СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 572 человек

Армения

Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

В мире

Сомали расторг все соглашения с ОАЭ - СМИ

Xроника

Утверждена госпрограмма развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.

Армения

Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

Сторона обвинения в Армении требует ареста Карапетяна

В Армении предложили лишить «маньяка Соловьёва» армянского ордена Почёта - «это наш позор»

Пожар на борту самолёта Москва-Ереван: причина в пауэрбанке - ВИДЕО

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Депутат: Армения может сэкономить миллионы, закупая 80% бензина у соседних стран

В «PASHA Property Management» произведено новое назначение

Отменены рейсы между Тегераном и Ереваном

В Ереване проходит шествие «крестный ход» во главе с Пашиняном

Последние новости

Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

Сегодня, 22:40

Посольство РФ в Армении: Обеспокоенности Еревана по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России

Сегодня, 22:20

«Реал» уволил Хаби Алонсо: Названо имя нового главного тренера

Сегодня, 21:55

Курс иранского риала побил новый антирекорд

Сегодня, 21:41

Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

Сегодня, 21:20

Покоривший вершины Азербайджана альпинист стал мировым рекордсменом

Сегодня, 21:00

Фуад Гахраманлы вызван в СГБ по делу Рамиза Мехтиева

Сегодня, 20:41

Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

Сегодня, 20:21

СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 572 человек

Сегодня, 20:05

Сомали расторг все соглашения с ОАЭ - СМИ

Сегодня, 20:00

Байден сменил номер телефона после одного звонка

Сегодня, 19:45

Будет создана Государственная детская хоровая капелла

Сегодня, 19:30

Уиткофф и Арагчи обсудили протесты в Иране - СМИ

Сегодня, 19:15

Изменены таможенные сборы на некоторую продукцию

Сегодня, 19:00

В кабинете директора гимназии обвалился потолок: Директор получил травму и штраф 1000 манатов

Сегодня, 18:45

Общественный совет при ANAMA предупреждает о сохраняющейся минной угрозе

Сегодня, 18:30

Азербайджанская молодёжь получит возможность обучаться в 231 ведущем университете мира

Сегодня, 18:15

Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

Сегодня, 18:05

Международный центр Низами Гянджеви совместно с Женевским офисом ООН проведет Совещание высокого уровня

Сегодня, 18:00

Экс-премьера Грузии Гарибашвили доставили в тюрьму - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43