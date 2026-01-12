СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 572 человек
Число погибших в ходе протестов в Иране, продолжающихся вот уже третью неделю, достигло 572 человек.
Как передает Sky News, об этом сообщила действующая в Иране правозащитная организация HRANA.
Организация также отмечает, что реальное число жертв может быть значительно выше.
Из числа погибших 503 человека демонстранты, а 69 - представители сил безопасности.
Также сообщается, что более 10 600 человек были задержаны с начала протестов.
В результате подавления общенациональных протестов в Иране погибли по меньшей мере 544 человека, сообщила правозащитная организация HRAI.
В их числе 48 сотрудников сил безопасности.
Как уточняет Associated Press, оценить масштабы протестов и количество погибших из-за рубежа стало сложнее, так как с 8 января в Иране отключен интернет. Власти страны сообщали только о гибели 38 силовиков. Число раненых неизвестно. Арестованы как минимум 10,6 тыс. человек.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Власти Ирана обвинили в организации протеста США и Израиль.
США грозили нанести удары по территории Ирана, если в стране продолжат расстреливать протестующих. Тегеран, в свою очередь, предупредил, что американские военные и Израиль станут законными целями для атак, если США применят силу для поддержки акций протеста. СМИ писали, что Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов, среди которых прямые удары по иранским военным объектам и кибератаки.
Источник: Коммерсантъ