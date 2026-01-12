 Будет создана Государственная детская хоровая капелла | 1news.az | Новости
Будет создана Государственная детская хоровая капелла

First News Media19:30 - Сегодня
Будет создана Государственная детская хоровая капелла

В этом году в Государственной детской филармонии предусматривается продолжение и расширение оправдавших себя проектов, а также реализация новых форматов концертной и образовательной деятельности. Планируется организация гастрольных поездок танцевальных коллективов, народного ансамбля, оркестра и хоровых коллективов по городам Азербайджана с сольными программами.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщила директор Азербайджанской государственной детской филармонии Саида Тагизаде.

По ее словам, начнется создание Государственной детской хоровой капеллы. На следующем этапе предусмотрено формирование детского симфонического оркестра. Основное внимание будет направлено на детей и молодежь, их творческое развитие. В планы также входит проведение мастер-классов и творческих встреч с известными музыкантами и деятелями культуры.

Она также подчеркнула, что в ближайшее время планируется дальнейшее расширение сотрудничества с образовательными учреждениями и культурными центрами, а также развитие информационного и медиа направления деятельности. Цель - сделать Детскую филармонию более открытой, современной и доступной для широкой аудитории, при этом сохраняя высокий художественный уровень.

