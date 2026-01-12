Состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией

13 января в Баку пройдет 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Отметим, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов, а с итальянской - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириэлли.

5-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией состоялось в Риме 14 января 2020 года.