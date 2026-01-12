 Состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией

First News Media23:00 - 12 / 01 / 2026
Состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией

13 января в Баку пройдет 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Отметим, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов, а с итальянской - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириэлли.

5-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией состоялось в Риме 14 января 2020 года.

Поделиться:
288

Актуально

В мире

СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 572 человек

В мире

Белый дом: Трамп не исключает возможность нанесения авиаударов по Ирану

В мире

Пезешкиан встретился с представителями протестующих

Армения

Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

Экономика

Состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией

Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

Трамп: Вся оборона Гренландии - «две собачьи упряжки»

С понедельника запускаются регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%

В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

Азербайджанская нефть подорожала на мировом рынке

Назначен новый генеральный директор Azər Türk Bank

Последние новости

Белый дом: Трамп не исключает возможность нанесения авиаударов по Ирану

Сегодня, 00:00

Пезешкиан встретился с представителями протестующих

12 / 01 / 2026, 23:40

Стало известно, в каком полуфинале Азербайджан выступит на «Евровидении 2026» - ФОТО

12 / 01 / 2026, 23:20

Причиной ухода Хаби Алонсо из «Реала» послужило поведение Мбаппе - ВИДЕО

12 / 01 / 2026, 23:18

Состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией

12 / 01 / 2026, 23:00

Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

12 / 01 / 2026, 22:40

Посольство РФ в Армении: Обеспокоенности Еревана по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России

12 / 01 / 2026, 22:20

«Реал» уволил Хаби Алонсо: Названо имя нового главного тренера

12 / 01 / 2026, 21:55

Курс иранского риала побил новый антирекорд

12 / 01 / 2026, 21:41

Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

12 / 01 / 2026, 21:20

Покоривший вершины Азербайджана альпинист стал мировым рекордсменом

12 / 01 / 2026, 21:00

Фуад Гахраманлы вызван в СГБ по делу Рамиза Мехтиева

12 / 01 / 2026, 20:41

Зеленский: Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

12 / 01 / 2026, 20:21

СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 572 человек

12 / 01 / 2026, 20:05

Сомали расторг все соглашения с ОАЭ - СМИ

12 / 01 / 2026, 20:00

Байден сменил номер телефона после одного звонка

12 / 01 / 2026, 19:45

Будет создана Государственная детская хоровая капелла

12 / 01 / 2026, 19:30

Уиткофф и Арагчи обсудили протесты в Иране - СМИ

12 / 01 / 2026, 19:15

Изменены таможенные сборы на некоторую продукцию

12 / 01 / 2026, 19:00

В кабинете директора гимназии обвалился потолок: Директор получил травму и штраф 1000 манатов

12 / 01 / 2026, 18:45
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43