В РФ мигрантам запретили работать курьерами

В Санкт-Петербурге (РФ) отныне мигрантам запрещается работать курьерами.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

В документе отмечается, что запрет распространяется на все виды курьерской деятельности и якобы направлен на борьбу с "теневой занятостью", повышение "качества услуг и безопасности" в курьерском секторе, создание новых рабочих мест для граждан России.

В управление информации правительства Петербурга сообщили, что курьерская работа может быть интересна школьникам и студентам. Правительство считает, что мера не окажет влияния на рынок доставки, так как по статистике в этой сфере было занято не так много иностранцев.