 Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь Украине

First News Media11:40 - Сегодня
Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении средств Министерству энергетики АР с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Глава государства постановил выделить Министерству энергетики средства в манатном эквиваленте $2 млн для закупки и отправки произведенного в Азербайджане электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента АР.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Поделиться:
373

Актуально

Xроника

Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь ...

Общество

Школьная форма в Азербайджане: что нужно знать родителям?

Политика

Хештеги #Azerbaijan и #IlhamAliyev в тренде соцсети X

Общество

Почему в Баку происходят цепные аварии? - Официальный ответ - ВИДЕО

Xроника

Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь Украине

Президент Ильхам Алиев позвонил Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США - ФОТО

Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Эльчина Эфендиева

Последние новости

Багаи: Иран и Армения проведут консультации по Зангезурского коридору

Сегодня, 12:40

Задержан азербайджанец, привлеченный гражданином Ирана к наркокурьерству - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

УЕФА предупредил соперника «Карабаха»

Сегодня, 12:22

TƏBİB о состоянии младенца, родившегося в метро

Сегодня, 12:15

Колонка ректора: Стратегические ориентиры развития Карабахского университета

Сегодня, 12:10

Школьная форма в Азербайджане: что нужно знать родителям?

Сегодня, 12:05

Хештеги #Azerbaijan и #IlhamAliyev в тренде соцсети X

Сегодня, 11:57

Почему в Баку происходят цепные аварии? - Официальный ответ - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь Украине

Сегодня, 11:40

Арестован водитель грузовика за опасные манёвры и неподчинение - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Объявлена дата выплаты пенсий за август

Сегодня, 11:20

Врачи рассказали о состоянии 7-летнего ребёнка после укуса змеи в Баку

Сегодня, 11:13

Юрий Гусев: Азербайджан и Армения показали, что мир достигается не только в мечтах

Сегодня, 11:05

«Галатасарай» объявил об уходе Мораты

Сегодня, 11:00

Архиепископ Аджапахян предстанет перед судом 15 августа

Сегодня, 10:55

Госслужба заблокировала более 1 млн вредоносных электронных почт за 7 месяцев - ФОТО

Сегодня, 10:50

Лечение синдрома запястного канала включено в обязательное медицинское страхование

Сегодня, 10:45

Турция не называет дату открытия границы с Арменией

Сегодня, 10:40

В районах Азербайджана зафиксированы осадки и сильный ветер

Сегодня, 10:27

В азербайджанском селе шакалы атакуют людей: трое пострадавших - ВИДЕО

Сегодня, 10:17
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30