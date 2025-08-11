Распоряжение Президента: Азербайджан выделяет $2 млн на гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении средств Министерству энергетики АР с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Глава государства постановил выделить Министерству энергетики средства в манатном эквиваленте $2 млн для закупки и отправки произведенного в Азербайджане электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента АР.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.