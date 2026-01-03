Советники по безопасности Украины и стран «коалиции желающих» прибыли в Киев

Советники по вопросам национальной безопасности «коалиции желающих», куда входят несколько стран ЕС и Канада, приехали в Киев, где 3 января встретятся с украинским руководством.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран», - написал Умеров.

По его словам, во встречах примут участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начальники генштабов стран Запада и Украины встретятся 5 января, а 6 января во Франции планируется встреча на уровне лидеров стран «коалиции желающих».