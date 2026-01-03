В чем причина скопления грузовых автомобилей на азербайджано-иранской границе? — ФОТО

В последние дни распространилась информация о возникновении скопления грузовых автомобилей на контрольно-пропускных пунктах на государственной границе между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщает АПА, с целью обсуждения наблюдаемого скопления грузового транспорта на КПП на государственной границе между Азербайджаном и Ираном Исламская Республика Иран обратилась к азербайджанской стороне.

После обращения представители профильных ведомств обеих стран посетили государственный контрольно-пропускной пункт «Астара» и проанализировали текущую ситуацию.

В результате было установлено, что скопление в основном наблюдается на иранской стороне, а причиной задержек являются сбои в работе на противоположной стороне и технические вопросы, возникающие в процессе пересечения границы.

На пунктах пропуска через государственную границу Азербайджана (Астара, Юг-Астара, Билясувар) пропуск транспортных средств обеспечивается в интенсивном режиме, никакого скопления автомобилей не наблюдается.

В то же время недавно введённый в эксплуатацию государственный КПП «Юг-Астара» не функционирует на полную мощность из-за того, что на иранской стороне не завершены ремонтно-строительные работы и не решены технические вопросы.