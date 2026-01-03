Али Хаменеи: Протесты в Иране обоснованны

Протесты в Иране обоснованны на фоне обвала национальной валюты.

Как передали иранские СМИ, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с семьями погибших во время 12-дневной войны с Израилем.

"Предприниматели правы, когда говорят, что не могут работать в таких условиях. Государственные чиновники это признают, и я знаю, что президент и другие высокопоставленные лица работают над решением этой проблемы", - сказал Хаменеи.

По его словам, некоторые силы выдвигают ложные утверждения, пытаясь что-то навязать стране, официальным лицам, правительству или народу.

"Каждый человек должен решительно противостоять этому, мы не склонимся перед врагом", - заявил верховный лидер Ирана.

Источник: Report