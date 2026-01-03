В Исмаиллы спасатели вызволили граждан из попавшего в ДТП автомобиля - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории Исмаиллинского района, в результате которого граждане оказались в беспомощном состоянии в автомобиле.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены пожарные-спасатели Исмаиллинской районной части Государственной службы пожарной охраны ведомства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что из-за гололёда, вызванного снежно-морозной погодой, легковой автомобиль марки Toyota потерял управление и опрокинулся на обочину дороги, в результате чего находившиеся в нём граждане оказались заблокированными.

Пожарные-спасатели оперативно обеспечили спасение граждан, оказавшихся в беспомощном состоянии в автомобиле.