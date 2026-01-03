Генсек ООН сделал заявление о ситуации в Венесуэле

Операция США против Венесуэлы может иметь тревожные последствия для региона, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его цитирует Reuters.

«Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией чего стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране, которые могут иметь тревожные последствия для региона», — заявил Дюжжарик, отметив, что события в Венесуэле создают опасный прецедент.

Источник: Lenta.ru