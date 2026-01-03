Трамп рассказал о деталях операции по захвату Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро перед тем, как был захвачен спецназом США, находился в «крепости», рассказал Fox News американский лидер Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что операция по захвату президента Венесуэлы переносилась и изначально планировалась несколько дней назад. «Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальной, а погода должна быть идеальной», — отметил он.

Президент США отметил, что среди военных, участвовавших в операции, есть несколько раненых, но погибших с американской стороны нет.

По его словам, за неделю до операции он разговаривал с Мадуро и призвал того «капитулировать».

Источник: РБК