 Трамп уверен, что у него не будет проблем с Китаем из-за Венесуэлы, МИД КНР осудил действия США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп уверен, что у него не будет проблем с Китаем из-за Венесуэлы, МИД КНР осудил действия США

First News Media19:48 - Сегодня
Трамп уверен, что у него не будет проблем с Китаем из-за Венесуэлы, МИД КНР осудил действия США

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что у него не будет проблем с Китаем после захвата Мадуро, поскольку Пекин «получит нефть».

Отметим, что ранее министерство иностранных дел КНР сообщило, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Пекин призвал Вашингтон соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран.

Поделиться:
399

Актуально

В мире

Трамп: США возьмут на себя управление Венесуэлой

Мнение

От подбитого лайнера AZAL до дронов: зачем Москве понадобилась «атака» на ...

В мире

Мадуро будет ожидать суда в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

В мире

Трамп: Мадуро с женой схвачены и вывезены из страны - ОБНОВЛЕНО

В мире

Минюст США, помимо Мадуро, предъявил обвинения ряду граждан Венесуэлы

Трамп пообещал миллиардные инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы

Трамп: США возьмут на себя управление Венесуэлой

Трамп опубликовал фото Мадуро после задержания - ФОТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Рейс из Гонконга вылетел в 2026 году, а приземлился в Лос-Анджелесе в 2025-м

Стал известен новый руководитель офиса президента Украины

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

О чем говорил Трамп с Путиным перед встречей с Зеленским - ПОДРОБНОСТИ - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Минюст США, помимо Мадуро, предъявил обвинения ряду граждан Венесуэлы

Сегодня, 21:23

Трамп пообещал миллиардные инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы

Сегодня, 21:18

От подбитого лайнера AZAL до дронов: зачем Москве понадобилась «атака» на резиденцию Путина

Сегодня, 21:05

Трамп: США возьмут на себя управление Венесуэлой

Сегодня, 20:50

Трамп опубликовал фото Мадуро после задержания - ФОТО

Сегодня, 20:45

Али Хаменеи: Протесты в Иране обоснованны

Сегодня, 20:24

Трамп: США придется что-то делать Мексикой

Сегодня, 20:08

В Астаре в ДТП с участием микроавтобуса погибли две женщины, есть раненые - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:55

Трамп уверен, что у него не будет проблем с Китаем из-за Венесуэлы, МИД КНР осудил действия США

Сегодня, 19:48

Трамп: США принимают решение о политических перспективах Венесуэлы

Сегодня, 19:25

Трамп рассказал о деталях операции по захвату Мадуро

Сегодня, 19:02

Генсек ООН сделал заявление о ситуации в Венесуэле

Сегодня, 18:56

МИД РФ опроверг информацию о том, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:48

Мадуро будет ожидать суда в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:44

Турция готова выступить посредником разрешении кризиса в Венесуэле

Сегодня, 18:26

Вэнс: Трамп предлагал Мадуро варианты урегулирования

Сегодня, 18:11

В чем причина скопления грузовых автомобилей на азербайджано-иранской границе? — ФОТО

Сегодня, 17:40

Первый день священного месяца Рамазан в 2026 году придется на 19 февраля

Сегодня, 17:33

Мадуро и его супруге предъявили обвинения

Сегодня, 17:08

Народный художник, профессор Ариф Азиз отмечает день рождения – ФОТО

Сегодня, 17:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43