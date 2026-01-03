Трамп уверен, что у него не будет проблем с Китаем из-за Венесуэлы, МИД КНР осудил действия США

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что у него не будет проблем с Китаем после захвата Мадуро, поскольку Пекин «получит нефть».

Отметим, что ранее министерство иностранных дел КНР сообщило, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Пекин призвал Вашингтон соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран.