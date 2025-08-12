Главы МИД Армении и Казахстана обсудили результаты вашингтонских обсуждений

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе МИД республики, в ходе беседы Мирзоян коснулся результатов обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Вашингтоне с участием президента США Трампа, которые имеют важное значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе.

Глава МИД РА выразил признательность Казахстану за разделяемое им видение и оказанную поддержку в этом процессе.

Собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов расширения взаимовыгодного и стратегически ориентированного партнерства между двумя странами.