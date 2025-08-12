Топ-расходы населения Азербайджана за январь–июль 2025 года - СПИСОК

В Азербайджане в январе-июле 2025 года в розничной торговой сети было реализовано товаров на сумму 35,1 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 19,3 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 15,8 млрд манатов.

По сравнению с январем–июлем 2024 года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 3,8%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,4%, а по непродовольственным товарам - на 6,7%, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

В январе-июле 2025 года 50,5% средств, потраченных покупателями в розничной торговой сети, пришлось на продукты питания, 4,4% - на напитки и табачные изделия, 12,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,0% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,7% - на электротовары и мебель, 2,5% - на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1,2% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, а 18,0% - на другие непродовольственные товары.

В отчетном периоде стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, в реальном выражении выросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 99,8% общего объема розничного товарооборота.

По сравнению с январём-июлем 2024 года в январе-июле 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 7,9% по предприятиям, на 1,0% - по индивидуальным предпринимателям и на 4,3% - на рынках и ярмарках.

В отчетном периоде на одного жителя в среднем приходилось в розничной торговой сети 489,6 манатов в месяц, в том числе 268,7 манатов - на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, и 220,9 манатов - на непродовольственные товары.