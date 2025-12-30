Дорожная полиция напомнила о правилах безопасности в период новогодних поездок
В праздничные дни наблюдается увеличение числа граждан, выезжающих из столицы в регионы страны и отправляющихся в дорогу в преддверии выходных, что приводит к росту транспортной загруженности на дорогах и повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Во избежание нежелательных ситуаций и для минимизации рисков в период праздников Главное управление государственной дорожной полиции призывает участников движения к проявлению повышенной внимательности и ответственности, а также соблюдению следующих простых, но необходимых правил:
- проверьте техническое состояние автомобиля;
- по возможности выезжайте в дорогу в ранние часы;
- не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости;
- обязательно пользуйтесь ремнём безопасности;
- выбирайте скорость движения с учётом дорожных и погодных условий;
- соблюдайте правила обгона и маневрирования;
- избегайте любых факторов, отвлекающих внимание за рулём.
«Желаем вам безопасных поездок и призываем соблюдать правила дорожного движения и в новогодние дни. С праздником!» - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции.