Дорожная полиция напомнила о правилах безопасности в период новогодних поездок

В праздничные дни наблюдается увеличение числа граждан, выезжающих из столицы в регионы страны и отправляющихся в дорогу в преддверии выходных, что приводит к росту транспортной загруженности на дорогах и повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Во избежание нежелательных ситуаций и для минимизации рисков в период праздников Главное управление государственной дорожной полиции призывает участников движения к проявлению повышенной внимательности и ответственности, а также соблюдению следующих простых, но необходимых правил:

- проверьте техническое состояние автомобиля;

- по возможности выезжайте в дорогу в ранние часы;

- не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости;

- обязательно пользуйтесь ремнём безопасности;

- выбирайте скорость движения с учётом дорожных и погодных условий;

- соблюдайте правила обгона и маневрирования;

- избегайте любых факторов, отвлекающих внимание за рулём.

«Желаем вам безопасных поездок и призываем соблюдать правила дорожного движения и в новогодние дни. С праздником!» - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции.