В Сирии с банкнот убрали портреты Асада

В Сирии с банкнот убрали изображения семьи свергнутого в декабре 2024 года президента страны Башара Асада.

Об этом сообщает SANA.

Вместо этого на купюрах появились оливки, розы, апельсины и пшеница — символы сельского хозяйства страны.

На презентации новой валюты глава Центрального банка Сирии Абд аль-Кадр Хусрия отметил, что в стране проводится денежная реформа, которая подразумевает собой введение новой валютной единицы — сирийского фунта, эквивалентного 100 сегодняшним фунтам. Новые банкноты номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение 1 января.

Сирийский президент Ахмед аш-Шара, презентуя новые денежные купюры, заявил, что таким образом заканчивается старая эпоха и начинается новый период развития Сирии.

Центробанк страны пообещал, что нововведения укрепит доверие к национальной валюте и облегчит жизнь гражданам.