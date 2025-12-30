Тело рыбака Турана Гасанова, обнаруженное на территории Ирана, передано Азербайджану

Тело рыбака Турана Гасанова, считавшегося пропавшим без вести, передано Азербайджану.

Так, 19 декабря поступила информация об обнаружении тела в иранском секторе Каспийского моря.

Были проведены переговоры по вопросу передачи тела другой стороне, и сегодня оно было передано Азербайджану.

Напомним, что тело одного из рыбаков - Агадеде Гасанова (1999 г.р.) было обнаружено вблизи села Шахагадж утром 19 декабря. Оба рыбака 9-го числа около 08:00 вышли в Каспийское море с целью ловли рыбы и считались пропавшими без вести.