 Иранское гостелевидение впервые показало кадры протестов на фоне падения риала - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Иранское гостелевидение впервые показало кадры протестов на фоне падения риала - ВИДЕО

First News Media09:35 - Сегодня
Иранское гостелевидение впервые показало кадры протестов на фоне падения риала - ВИДЕО

Массовые протесты в Иране впервые продемонстрированы на гостелевидении страны.

Об этом пишет телеграм-канал Azad İran.

Канал отмечает, что гостелерадио впервые показало размытые кадры протестов предпринимателей, преимущественно торговцев в Тегеране.

Волна протестов началась в понедельник на фоне резкого падения в воскресенье курса местной валюты.

Девальвация привела к резкому росту цен на продукты питания и по мнению эуспертов усугубляет экономический кризис в стране, находящейся под санкциями.

Протесты охватили в частности Большой базар в столице.

28 декабря курс риала на нерегулируемом рынке упал до исторического минимума в 1,45 миллиона за доллар, а затем несколько восстановился, достигнув к полудню понедельника отметки около 1,38 миллиона за доллар.

Иранские государственные медиа сообщили, что экономическая команда правительства провела экстренное совещание для обсуждения «валютной политики, торговой политики и политики социального обеспечения».

Позже в понедельник государственное информационное агентство Исламской Республики сообщило, что президент Масуд Пезешкиан принял отставку главы Центрального банка Мохаммад-Реза Фарзина, заменив его бывшим министром экономики Абдольнасером Хеммати.

Поделиться:
311

Актуально

Политика

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Общество

Обнародован прогноз космической погоды на праздники

Политика

Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Политика

Официальный Баку выразил отношение к ситуации вокруг Тайваня

В мире

Антитеррористические меры в Стамбуле: ограничения движения и усиленный контроль

Йемен потребовал вывести все силы с территории страны

Президент Ирана поручил выстроить диалог с протестующими

Галузин: Баку дал согласие на новый консульский доступ к арестованным россиянам

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Умерла легенда французского кино Брижит Бардо

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Стало известно, когда в России заблокируют Telegram

«Чтобы он умер»: Рождественское обращение Зеленского вызвало резкую критику и в России, и на Западе - ВИДЕО

Последние новости

Обнародован прогноз космической погоды на праздники

Сегодня, 13:18

Что смотреть в новогоднюю ночь: фильмы, которые дарят ощущение чуда - ФОТО

Сегодня, 13:10

Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Сегодня, 13:05

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Сегодня, 13:00

В Азербайджане пострадавшим от разминирования будет оказываться медицинская помощь за счет государства

Сегодня, 12:55

О положительном сальдо внешнеторгового баланса за 11 месяцев 2025 года

Сегодня, 12:48

В Баку частично ограничат движение на участке проспекта Хатаи

Сегодня, 12:45

Искусственный интеллект ненейтрален. Почему технологии усиливают неравенство и чем это обернётся для женщин

Сегодня, 12:42

Антитеррористические меры в Стамбуле: ограничения движения и усиленный контроль

Сегодня, 12:35

В Азербайджане создается правовая основа для использования животных при разминировании

Сегодня, 12:32

Euronews: Белый город в Баку - символ городской трансформации - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Официальный Баку выразил отношение к ситуации вокруг Тайваня

Сегодня, 12:22

Азербайджан и Сомали взаимно освободят владельцев дипломатических паспортов от виз

Сегодня, 12:17

В Кяльбаджаре впервые за 32 года отпраздновали Новый год - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков

Сегодня, 12:10

Пропаганда наркотиков в интернете закончилось арестом

Сегодня, 12:00

На территории Бинагадинского района обнаружены боеприпасы - ВИДЕО

Сегодня, 11:48

В Баку из отеля украли 23 тыс. манатов - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Сегодня, 11:40

В Баку состоится праздничный фейерверк

Сегодня, 11:37
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43