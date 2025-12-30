Иранское гостелевидение впервые показало кадры протестов на фоне падения риала - ВИДЕО

Массовые протесты в Иране впервые продемонстрированы на гостелевидении страны.

Об этом пишет телеграм-канал Azad İran.

Канал отмечает, что гостелерадио впервые показало размытые кадры протестов предпринимателей, преимущественно торговцев в Тегеране.

Волна протестов началась в понедельник на фоне резкого падения в воскресенье курса местной валюты.

Девальвация привела к резкому росту цен на продукты питания и по мнению эуспертов усугубляет экономический кризис в стране, находящейся под санкциями.

Протесты охватили в частности Большой базар в столице.

28 декабря курс риала на нерегулируемом рынке упал до исторического минимума в 1,45 миллиона за доллар, а затем несколько восстановился, достигнув к полудню понедельника отметки около 1,38 миллиона за доллар.

Иранские государственные медиа сообщили, что экономическая команда правительства провела экстренное совещание для обсуждения «валютной политики, торговой политики и политики социального обеспечения».

Позже в понедельник государственное информационное агентство Исламской Республики сообщило, что президент Масуд Пезешкиан принял отставку главы Центрального банка Мохаммад-Реза Фарзина, заменив его бывшим министром экономики Абдольнасером Хеммати.