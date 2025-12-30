 В Латвии возвели 280-километровое заграждение на границе с Россией | 1news.az | Новости
В мире

В Латвии возвели 280-километровое заграждение на границе с Россией

First News Media09:47 - Сегодня
В Латвии возвели 280-километровое заграждение на границе с Россией

Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией, его протяженность составила 280 км, сообщает Delfi.

По данным компании Valsts nekustamie īpašumi, занимавшейся строительством забора, конструкция обеспечивает непрерывный барьер в тех местах, где он был предусмотрен техническим проектом, передает издание.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что продолжается оснащение границы «умными» технологиями. По его словам, стратегической целью является создание современной системы охраны на восточной границе ЕС, передает Delfi. Министр финансов Арвилс Ашераденс добавил, что завершение строительства пограничного забора и развитие инфраструктуры усиливают оперативные возможности пограничной службы.

Параллельно со строительством забора ведутся работы по обустройству инфраструктуры на ключевых участках латвийско-российской границы, пишет издание. В рамках проектов общей стоимостью €17,9 млн будут построены патрульные дороги, понтонные настилы на заболоченных территориях, наблюдательная башня и другие объекты. Основная часть строительства должна быть закончена до конца 2026 года.

В конце ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возможном демонтаже железнодорожных путей, ведущих в Россию, со стороны Латвии. Он подчеркнул, что напряженная ситуация на восточной границе сохранится надолго, а демонтаж рельсов рассматривается как одно из решений по усилению безопасности.

Временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что планы Латвии по демонтажу железнодорожных линий обернутся для страны экономическими потерями и ударом по бюджету.

Источник:РБК

