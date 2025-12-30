Посол Азербайджана обсудил в МИД РФ вопрос урегулирования последствий катастрофы самолета AZAL

Некоторые аспекты, связанные с урегулированием последствий катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря 2024 года вблизи Актау обсуждены в ходе встречи замминистра иностранных дел России Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

Как сообщает МИД РФ, 29 на встрече также подведены итоги российско-азербайджанского сотрудничества в уходящем году.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года, и договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров двух государств 9 октября в Душанбе. В таком контексте высказано общее намерение наращивать в наступающем 2026 году контакты по всей российско-азербайджанской повестке дня",- сказано в сообщении российского МИД.