Китай создал крупнейшего судостроителя в мире и обходит США - ФОТО

17:18 - Сегодня
Китай официально завершил слияние двух крупнейших государственных судостроительных корпораций - China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). В результате образовался новый промышленный гигант, который займёт лидирующие позиции на мировом рынке коммерческого и военного судостроения.

Объединённая структура сохранит название CSSC и будет контролировать около 17 % мирового судостроительного рынка. Совокупный портфель заказов превысил 530 судов, с общим тоннажем более 54 млн дедвейтов (dwt). Годовая выручка новой компании оценивается примерно в 18 миллиардов долларов США.

По данным китайских властей, объединённая компания станет крупнейшим судостроителем в мире по совокупным активам, производственным мощностям и числу заказов. Слияние одобрено государственными регуляторами, включая Комиссию по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC), и воспринимается как ключевой элемент промышленной стратегии КНР.

Сделка также укрепляет курс Пекина на «военно-гражданскую интеграцию», доктрину, предполагающую объединение ресурсов оборонной и гражданской промышленности. CSSC уже является основным поставщиком ВМС Китая, включая производство авианосцев и подводных лодок. Новый холдинг усилит возможности Китая в развертывании как гражданских, так и военных судов на фоне обострения геополитической конкуренции.

Контраст с США стал особенно заметен: китайские судостроители сегодня обеспечивают более 55 % глобального судостроения, тогда как доля США составляет менее 0,05 %. Для сравнения, только один китайский завод построил в прошлом году больше тоннажа, чем весь американский флот с конца Второй мировой войны.

Американские аналитики и чиновники называют это «стратегическим риском», подрывающим как промышленную, так и военную безопасность США. Слияние CSSC и CSIC может радикально изменить баланс сил в мировой судостроительной и морской промышленности. На фоне геополитической нестабильности, санкционной политики и технологической конкуренции, новый китайский судостроительный гигант становится не просто экономическим игроком, но и инструментом мягкой силы и военно-стратегического влияния.

Источник: TheWallStreetJournal

Джамиля Суджадинова

