Лига чемпионов: Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» после первого тайма

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Шкендией" (Северная Македония) был забит шестой гол.

Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Представитель Агдама увеличил преимущество — 5:1.

На 59-й минуте в центре внимания оказался Леандро Андраде.

20:13

Начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и северомакедонской "Шкендией".

Игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Встречу обслуживает голландский арбитр Дэнни Маккели.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в Скопье, "Карабах" одержал минимальную победу со счётом 1:0.