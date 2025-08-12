Лига чемпионов: Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» после первого тайма
В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Шкендией" (Северная Македония) был забит шестой гол.
Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Представитель Агдама увеличил преимущество — 5:1.
На 59-й минуте в центре внимания оказался Леандро Андраде.
20:13
Начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и северомакедонской "Шкендией".
Игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Встречу обслуживает голландский арбитр Дэнни Маккели.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в Скопье, "Карабах" одержал минимальную победу со счётом 1:0.
