 Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» против «Шкендии»
Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» против «Шкендии»

09:10 - Сегодня
Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» против «Шкендии»

Сегодня азербайджанский "Карабах" сыграет дома против северомакедонской "Шкендии" в рамках III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Oxu.Az, матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Напомним, что победитель встречи выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с сильнейшим пары "Ференцварош" (Венгрия) - "Лудогорец" (Болгария). Команды, уступившие в обеих парах, продолжат борьбу за путевку в основной этап в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Шкендией" завершился в пользу "скакунов" со счетом 1:0.

