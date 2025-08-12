МВД усиливает меры против нарушителей ПДД среди водителей двухколёсного транспорта - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники полиции продолжают контрольные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсных транспортных средств и минимизацию числа аварий.

В ходе очередного мероприятия, проведённого на территории столицы, были выявлены мотоциклисты, нарушавшие правила дорожного движения, превышавшие скорость и совершавшие опасные манёвры – с ними были проведены разъяснительные беседы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Водителям разъяснили требования законодательства и обратили внимание на то, что нарушения правил создают серьёзную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

В отношении водителей двухколёсных транспортных средств, которые, игнорируя правила дорожного движения и безопасности, создавали риск аварии как для себя, так и для других транспортных средств, были применены меры ответственности.

«Профилактические меры в отношении водителей мопедов и мотоциклов, нарушающих покой граждан и допускающих негативные действия, будут продолжены с целью обеспечения удовлетворённости населения. Ещё раз призываем участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила», - подчеркивают в МВД.