Трамп: Ильхам Алиев и Никол Пашинян теперь мои хорошие друзья - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - мои хорошие друзья.

Как передает 1news.az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Для меня была большой честью находиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда мы подписали мирный договор после десятилетий войны и смерти. Это два замечательных человека и великие лидеры. Теперь они мои хорошие друзья!", - отметил Трамп.