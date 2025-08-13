 В Беларуси на учениях отработают ядерное оружие и «Орешник» | 1news.az | Новости
В Беларуси на учениях отработают ядерное оружие и «Орешник»

First News Media15:40 - Сегодня
В Беларуси на учениях отработают ядерное оружие и «Орешник»

На учениях "Запад-2025" отработают применение ядерного оружия и "Орешника".

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

"Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - приводит его слова агентство БелТА.

