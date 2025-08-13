Трамп: «Даже если бы мне бесплатно достались Москва и Ленинград, СМИ назвали бы это плохой сделкой»

Американский президент утверждает, что «если бы в рамках сделки мне бы бесплатно достались Москва и Ленинград», медиа, которые он считает «фейковыми», все равно бы написали, что это «плохая сделка».

«Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который заявил, что, даже несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, „Путин уже победил“. О чем это вообще? Мы выигрываем во всем», — написал Трамп.

Он назвал журналистов «больными и нечестными людьми», «которые, вероятно, ненавидят нашу страну». «Но это не важно, потому что мы выигрываем во всем», — добавил президент США.