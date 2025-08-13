Дорожная полиция призывает к осторожности на дорогах из-за дождя

Наблюдающаяся в настоящее время в столице и ряде регионов дождливая погода создает трудности для участников дорожного движения.

«Учитывая скользкое дорожное покрытие, ограниченную видимость и другие неблагоприятные погодные условия во время дождя и моросящей погоды, водителям следует максимально снизить скорость, соблюдать достаточную дистанцию, а также контролировать техническое состояние транспортных средств», - говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что в таких условиях пешеходам также необходимо быть внимательными и помнить, что безответственное поведение может привести к тяжёлым последствиям.

«Главное управление Государственной дорожной полиции, принимая во внимание увеличение риска ДТП в неблагоприятных погодных условиях, ещё раз призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила», - говорится в обращении.