УЕФА наградил азербайджанского арбитра после матча за Суперкубок - ФОТО

Азербайджанский арбитр ФИФА Эльчин Масиев был четвертым арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» (Франция) и «Тоттенхэмом» (Англия).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АФФА, игру судил португалец Жоау Педру Силва Пинейру.

Поединок, состоявшийся на стадионе «Фриули» в Удине (Италия), завершился со счетом 2:2 в основное время. ПСЖ, который был точнее в серии пенальти, завоевал Суперкубок.

Эльчин Масиев вошел в историю футбола как первый азербайджанский арбитр, принявший участие в матче за Суперкубок УЕФА.

После матча он был награжден специальной наградой УЕФА.