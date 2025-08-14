 Где в Азербайджане прошли самые сильные ливни и град? | 1news.az | Новости
Общество

Где в Азербайджане прошли самые сильные ливни и град?

Фаига Мамедова10:40 - Сегодня
В Азербайджане по состоянию на 14 августа в некоторых районах прошли ливневые дожди с грозами.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В частности, в некоторых частях Балакяно-Шекинской зоны осадки были интенсивными и сильными.

Количество выпавших осадков составило: в Загатале – 154 мм (208% от месячной нормы), в Балакяне – 35 мм (47% от месячной нормы), в Огузе – 10 мм, в Гахе (Сарыбаш) – 9 мм, в Шеки – 8 мм, в Джалилабаде – 4 мм, в Имишли – 3 мм, в Шахдаге, Лянкарани, Габале, Хыналыге, Гобустане, Грызе, Халтане, Билясуваре, Астаре, Нефтчале, Шамахе, а также в Баку и на Абшеронском полуострове – до 2 мм.

13 августа около 17:30 в сёлах Бояхлы, Истису, Чырахлы Кяльбаджарского района выпал град.

В Лерике, Балакяне, Гахе, Грызе, Гусаре наблюдался туман, видимость составляла до 500 метров.

Ожидается, что дождливая погода сохранится на всей территории страны до конца недели.

