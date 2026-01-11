В Азербайджане у пары, имеющий 8 внуков, родился 10-ый ребенок - ВИДЕО

В Лянкяране в одной из семей родился десятый ребенок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, жительница села Синовли Лянкяранского района, 45-летняя Самира Мехралиева, родила своего десятого ребенка.

Ребенок появился на свет в Лянкяранском региональном перинатальном центре с ночь на 1 января 2026-го года. Отмечается, что новорожденный — мальчик., его назвали Мурадом

Добавим, что семья состоит в браке уже 26 лет. Из десяти детей семеро — девочки и трое — мальчики. Пятеро дочерей уже создали собственные семьи. У Самиры Мехралиевой восемь внуков.