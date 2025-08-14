 ОБСЕ начнет консультации по закрытию Минской группы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

ОБСЕ начнет консультации по закрытию Минской группы

First News Media11:28 - Сегодня
ОБСЕ начнет консультации по закрытию Минской группы

Финляндия, как действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), возглавит обсуждения с государствами-участниками в ответ на совместное обращение Азербайджана и Армении о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур.

Об этом европейскому бюро Report заявили в штаб-квартире организации.

В свою очередь, Секретариат ОБСЕ готов реализовать все решения, принятые по итогам этих обсуждений, заявил официальный представитель организации.

В ОБСЕ подтвердили, что 11 августа было получено совместное обращение от Азербайджана и Армении с предложением Совету министров решить вопрос о закрытии Минской группы и других связанных с ним институтов.

"Мы приветствуем соглашения от 8 августа, подписанные в Вашингтоне, поздравляем Армению и Азербайджан с этим достижением и высоко оцениваем роль администрации США в содействии этому процессу", - подчеркнули в организации.

По словам официального представителя организации, ОБСЕ остается приверженной всем усилиям, направленным на установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта. После Отечественной войны осенью 2020 года, завершившейся победой Азербайджана, официальный Баку неоднократно заявлял, что карабахский конфликт урегулирован и в таких условиях нет необходимости ни в Минской группе ОБСЕ, ни в ее институтах. В связи с этим Азербайджан предложил Армении выступить с совместным обращением к ОБСЕ о ликвидации Минской группы. В Вашингтоне 8 августа главы МИД двух стран в присутствии лидеров Азербайджана, Армении и США подписали совместное обращение о роспуске группы. Ликвидация Минской группы ОБСЕ являлось одним из двух условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.

Помимо трех стран-сопредседателей - США, России и Франции, в группу входят Беларусь, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция, Азербайджан и Армения.

Поделиться:
265

Актуально

Xроника

Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана

Политика

МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО

Общество

Где в Азербайджане прошли самые сильные ливни и град?

Общество

«Я считаю, что виноват врач»: муж скончавшейся роженицы рассказал о трагедии - ...

Политика

ОБСЕ начнет консультации по закрытию Минской группы

МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО

Посол: Пакистан не намерен менять отношения с Арменией без консультаций с Азербайджаном

Пашинян: Подписанные в Вашингтоне документы принесут Ирану и России ощутимые выгоды

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из Азербайджана в Украину

8 августа будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и мира - Трамп

СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

Ильхам Алиев предложил присудить Трампу Нобелевскую премию мира

Последние новости

Палестина впервые будет представлена на конкурсе «Мисс Вселенная» - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села - в город»

Сегодня, 12:30

Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана

Сегодня, 12:12

Пакистан создаст ракетные войска

Сегодня, 11:45

В Азербайджане приняты 17 новых государственных стандартов в сфере труда

Сегодня, 11:35

ОБСЕ начнет консультации по закрытию Минской группы

Сегодня, 11:28

Мингячевирское водохранилище превратили в стихийный пляж - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО

Сегодня, 11:05

Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы

Сегодня, 10:52

Кино на неделю: Экшен «Никто 2» с Бобом Оденкёрком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

Где в Азербайджане прошли самые сильные ливни и град?

Сегодня, 10:40

В Баку арестовали водителя-нелегала - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

В посёлке Сахиль питьевая вода превратила улицу в болото - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

«Я считаю, что виноват врач»: муж скончавшейся роженицы рассказал о трагедии - ВИДЕО

Сегодня, 10:15

Посол: Пакистан не намерен менять отношения с Арменией без консультаций с Азербайджаном

Сегодня, 10:06

Трамп дал обещание Зеленскому

Сегодня, 09:58

В Мексике робот-пёс учит горожан доброте к животным - ФОТО

Сегодня, 09:52

Пашинян: Подписанные в Вашингтоне документы принесут Ирану и России ощутимые выгоды

Сегодня, 09:47

Посол: Пакистан всегда ценил поддержку Азербайджана

Сегодня, 09:43

Один человек погиб и шестеро пострадали при крушении воздушного шара в Нидерландах

Сегодня, 09:27
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06