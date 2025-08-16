Переговоры Путина и Трампа в узком формате длятся уже более двух часов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Российско-американский саммит в формате «три на три» длится уже свыше двух часов.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят беседу в закрытом для СМИ режиме в присутствии своих помощников и руководителей дипломатических ведомств.
00:45
Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается уже больше часа.
Об этом сообщил ТАСС.
23:35 15.08.2025
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в формате «три на три» начались в Анкоридже 15 августа.
23:25
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа на Аляске.
Лидеры стран вышли из самолетов и поприветствовали друг друга рукопожатием. После этого Путин и Трамп попозировали прессе, и отправились к автомобилям.
Президенты сели в черный автомобиль марки Cadillac.
23:16
Американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретились на летном поле в аэропорту Анкориджа 15 августа.
При встрече главы государств пожали друг другу руки.
23:05
Президент России Владимир Путин прибыл в город Анкоридж в американском штате Аляска на переговоры с лидером США Дональдом Трампом.
Об этом сообщило РИА Новости.
Саммит на Аляске был запланирован на 15 августа. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон.
22:28
Президент США Дональд Трамп 15 августа прибыл в штат Аляска для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Президенты РФ и США встретятся на базе американских Военно-воздушных сил (ВВС) Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа около 11:30 по местному времени.
21:56
Предположительно, президентский борт прибыл на Аляску, где состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом 15 августа свидетельствуют данные портала FlightRadar24.
21:30
Спецборт с президентом РФ Владимиром Путиным начал сбрасывать высоту, приближаясь к Анкориджу на Аляске, где у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
За полетом самолета в режиме онлайн следят более 190 тысяч человек.
