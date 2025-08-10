Четыре человека пострадали при землетрясении на западе Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, по предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы.
Глава минздрава страны Кемаль Мемишоглу сообщил 10 августа, что их жизням ничего не угрожает.
«Лечение четырех пострадавших пока продолжается в наших больницах, их жизни вне опасности», — приводит его слова телеканал CNN Türk.
По данным главы МВД республики Али Ерликая, как минимум два человека остаются в ловушке под обломками после обрушения здания из-за землетрясения. Двоих жителей, находившихся там же, уже удалось вызволить. Поисково-спасательные работы продолжаются. Мэр города Сындыргы заявил об обрушении минимум десяти зданий в населенном пункте, ближайшем к эпицентру землетрясения.
Источник: Iz.Ru
22:27
В турецкой провинции Балыкесир после землетрясения обрушился целый район в городе Cындыргы.
Об этом сообщает Milliyet.
Мэр Сындыргы Серкан Сак рассказал, что из-за толчков в городе рухнуло 10 зданий. Из-под завалов удалось спасти четырех человек.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Источник: Gazeta.Ru
21:52
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ближайших городах, составила 6,1.
Об этом сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясение зафиксировано в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг стихии залегал на глубине 11 км.
В настоящий момент специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано.
Источник: Gazeta.Ru
21:45
На западе Турции произошло землетрясение, при этом толчки ощущались в Стамбуле.
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что толчки ощущались на западе города в 19:55, их продолжительность составила около 20-30 секунд, в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу.
Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до них.
Источник: Gazeta.Ru