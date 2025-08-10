Четыре человека пострадали при землетрясении на западе Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, по предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Глава минздрава страны Кемаль Мемишоглу сообщил 10 августа, что их жизням ничего не угрожает.

«Лечение четырех пострадавших пока продолжается в наших больницах, их жизни вне опасности», — приводит его слова телеканал CNN Türk.

По данным главы МВД республики Али Ерликая, как минимум два человека остаются в ловушке под обломками после обрушения здания из-за землетрясения. Двоих жителей, находившихся там же, уже удалось вызволить. Поисково-спасательные работы продолжаются. Мэр города Сындыргы заявил об обрушении минимум десяти зданий в населенном пункте, ближайшем к эпицентру землетрясения.

Источник: Iz.Ru

22:27

В турецкой провинции Балыкесир после землетрясения обрушился целый район в городе Cындыргы.

Об этом сообщает Milliyet.

Мэр Сындыргы Серкан Сак рассказал, что из-за толчков в городе рухнуло 10 зданий. Из-под завалов удалось спасти четырех человек.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Источник: Gazeta.Ru

21:52

Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ближайших городах, составила 6,1.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение зафиксировано в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг стихии залегал на глубине 11 км.

В настоящий момент специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано.

Источник: Gazeta.Ru

21:45

На западе Турции произошло землетрясение, при этом толчки ощущались в Стамбуле.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что толчки ощущались на западе города в 19:55, их продолжительность составила около 20-30 секунд, в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу.

Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до них.

Источник: Gazeta.Ru