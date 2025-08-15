Переговоры Путина и Трампа начались в Анкоридже - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в формате «три на три» начались в Анкоридже 15 августа.

Источник: İz.Ru

23:25

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа на Аляске.

Лидеры стран вышли из самолетов и поприветствовали друг друга рукопожатием. После этого Путин и Трамп попозировали прессе, и отправились к автомобилям.

Президенты сели в черный автомобиль марки Cadillac.

Источник: Gazeta.Ru

23:16

Американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретились на летном поле в аэропорту Анкориджа 15 августа.

При встрече главы государств пожали друг другу руки.

Источник: İz.Ru

23:05

Президент России Владимир Путин прибыл в город Анкоридж в американском штате Аляска на переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщило РИА Новости.

Саммит на Аляске был запланирован на 15 августа. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон.

Источник: Gazeta.Ru

22:28

Президент США Дональд Трамп 15 августа прибыл в штат Аляска для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Президенты РФ и США встретятся на базе американских Военно-воздушных сил (ВВС) Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа около 11:30 по местному времени.

Источник: İz.Ru

21:56

Предположительно, президентский борт прибыл на Аляску, где состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом 15 августа свидетельствуют данные портала FlightRadar24.

Источник: İz.Ru

21:30

Спецборт с президентом РФ Владимиром Путиным начал сбрасывать высоту, приближаясь к Анкориджу на Аляске, где у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

За полетом самолета в режиме онлайн следят более 190 тысяч человек.

Источник: Gazeta.Ru