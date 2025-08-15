Оверчук: Мирные процессы на Южном Кавказе целиком и полностью отвечают интересам России

Мирные процессы на Южном Кавказе целиком и полностью отвечают интересам России, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Коснувшись планов по созданию транспортного коридора под названием "маршрут Трампа", он сказал: "Мы рассматриваем этот вопрос в такой плоскости. Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем".

«Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе», - добавил Оверчук, что, по его словам, "целиком и полностью отвечает" интересам РФ.

Источник: ТАСС